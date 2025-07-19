В Сирии объявили о прекращении огня

Переходный сирийский президент Ахмед аш-Шараа объявил о незамедлительном прекращении огня в провинции Ас-Сувайда, где начались столкновения между боевиками и друзскими силами самообороны. Об этом пишет ТАСС.

Он призвал к полному свертыванию боевых действий, защите гражданских лиц и обеспечению свободного доступа гуманитарной помощи.

В районы напряженности были переброшены силы безопасности, которые следят за соблюдением режима перемирия и защищают граждан.

Сирийские же власти предостерегли от его нарушений. По словам официального представителя США, это решение поддержали Израиль и Вашингтон.

Эскалация конфликта началась 13 июля, и после того, как войска Сирии вошли в административный центр Ас-Сувейда, Израилем были нанесены удары по конвоям и объектам сирийских Вооруженных сил в Дамаске, заявив, что защищает друзское население.

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