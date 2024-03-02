ООН: четверть населения Газы находится на грани голода

Около четверти населения сектора Газа находится на грани голода. Такие данные приводит продовольственная организация ООН. С момента начала конфликта количество гуманитарной помощи в анклав уменьшилось в четыре раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в организации, их конвою с продовольствием накануне впервые за неделю удалось добраться до северной части анклава. Около половины пахотных земель Газы уничтожены, а более 97 % воды непригодны для питья. Чтобы выжить, местные жители начали питаться дикими травами. Всего, по данным Минздрава Газы, количество погибших с начала конфликта превысило отметку в 30 тысяч. На фоне этого Израиль продолжает продвигаться вглубь сектора, готовясь к проведению наземной операции в Рафахе.