Немецкие солдаты считают запись разговора офицеров об ударе по РФ подлинной

Запись разговора старших офицеров бундесвера о возможном нанесении удара по Крымскому мост распространяется в бундесвере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Welt.

«…несколько солдат в разговоре с Welt заявили, что она аутентичная», – говорится в материале.

Военные уверены в ее аутентичности. В Министерстве обороны ФРГ запись не прокомментировали, но сообщили, что сейчас проводится служебная проверка, чтобы выяснить, не был ли перехвачен разговор.

Ранее Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня», обнародовала текст беседы, в которой офицеры рассказывают о планах атаки на Крымский мост. Они советуют разделить действие на этапы, обратиться к Британии за помощью и использовать ракеты Taurus с французскими ракетами-истребителями Rafale. Также из телефонного разговора стало известно, что они ищут способы атаковать без привлечения Германии к конфликту и советуют обучить украинцев.