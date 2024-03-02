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Сырский обвинил командиров ВСУ в провале на восточном направлении

02 марта 2024 09:47
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что трудности украинских войск на востоке страны связаны с действиями командующих бригадами. Он заметил, что в ряде случаев вынужден принимать и кадровые решения. Об этом пишет ТАСС.

В своем сообщении в Telegram Сырский отметил, что одни из бригад успешно выполняют свои задачи, а другие – нет. По его мнению, это напрямую зависит от самого командира бригады, его профессиональной подготовке, опыта и умения принимать правильные решения.

Сырский также сообщил, что он отправлял группы экспертов в бригады, где существуют проблемы с обучением. В тех случаях, когда командир не контролирует обстановку и его действия ставят под угрозу жизни его подчиненных, он принимает кадровые решения.

29 февраля Сырский сделал аналогичные заявления, отмечая сложное положение на Авдеевском и Запорожском направлении и ошибки отдельных командиров в управлении ситуацией.

# Международная политика

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