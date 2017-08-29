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Очередной теракт произошел в Афганистане: от бомбы террориста-смертника погибли 4 человека

29 августа 2017 09:48
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Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в Кабуле. По поступающим с места ЧП данным, погибли 4 человека, около 10 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной теракт произошел в Афганистане: от бомбы террориста-смертника погибли 4 человека-1

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Его целью, по всей видимости, было здание филиала крупнейшего банка страны. В момент происшествия там находилось много людей, потому не исключено, что данные о пострадавших и погибших изменятся.

# Теракт в Афганистане

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