Очередной теракт произошел в Афганистане: от бомбы террориста-смертника погибли 4 человека

Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в Кабуле. По поступающим с места ЧП данным, погибли 4 человека, около 10 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Его целью, по всей видимости, было здание филиала крупнейшего банка страны. В момент происшествия там находилось много людей, потому не исключено, что данные о пострадавших и погибших изменятся.