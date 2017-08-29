После запуска КНДР очередной баллистической ракеты Совбез ООН собрался на экстренное заседание

Совбез ООН собирается на экстренное заседание. Причиной незапланированной встречи стал пуск ракеты КНДР, предположительно баллистической средней дальности. Она пролетела над территорией Японии, упав в тысяче километров от острова Хокайдо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Токио заявили, что не стали сбивать ракету, так как она не представляла опасности. Тем не менее, в минобороны страны отметили, что оружие такого типа могло достичь Гуама. Именно там базируется крупнейшая военная база США в Тихом океане. А граждан северных районов Японии предупредили о возможной опасности, призвав принять меры предосторожности.

Это вторые испытания Северной Кореи за последние дни. В субботу несколько ракет малой дальности были запущены в сторону Японского моря.