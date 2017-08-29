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После запуска КНДР очередной баллистической ракеты Совбез ООН собрался на экстренное заседание

29 августа 2017 07:14
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Совбез ООН собирается на экстренное заседание. Причиной незапланированной встречи стал пуск ракеты КНДР, предположительно баллистической средней дальности. Она пролетела над территорией Японии, упав в тысяче километров от острова Хокайдо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После запуска КНДР очередной баллистической ракеты Совбез ООН собрался на экстренное заседание-1

В Токио заявили, что не стали сбивать ракету, так как она не представляла опасности. Тем не менее, в минобороны страны отметили, что оружие такого типа могло достичь Гуама. Именно там базируется крупнейшая военная база США в Тихом океане. А граждан северных районов Японии предупредили о возможной опасности, призвав принять меры предосторожности.

Это вторые испытания Северной Кореи за последние дни. В субботу несколько ракет малой дальности были запущены в сторону Японского моря.

# ООН

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