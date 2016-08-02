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Очередной массовый расстрел случайных прохожих в США: 1 человек погиб, 4 ранены

02 августа 2016 07:18
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Новости США. В американском Остине, штат Техас, несколько часов назад произошел очередной массовый расстрел случайных прохожих. Это случилось в квартале, где расположены десятки ночных клубов и сотни ресторанов. Преступник открыл огонь по толпе, убив на месте женщину и тяжело ранив четверых человек. Стрелок, как сообщает полиция, был схвачен.

Всего, по данным противников свободной торговли оружием, в 2016 году в Соединенных Штатах зафиксировано более 200 случаев применения оружия в людных местах, причем речь идет лишь о тех инцидентах, которые повлекли за собою жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Стрельба в США

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