Обсуждение «минских договоренностей» и дальнейших шагов: нормандская четверка соберется 19 октября в Берлине

Новости Германии. Встреча в нормандском формате пройдет 14 октября в Берлине. На ней оценят реализацию «минских договоренностей» с момента последних переговоров и обсудят дальнейшие шаги. Ангела Меркель направила лидерам России, Франции и Украины приглашение в Берлин. А после канцлер Германии, Олланд и Порошенко провели телефонный разговор в трехстороннем формате.

В октябре главы государств уже говорили о планах провести такую встречу, но официального подтверждения всех четырех сторон не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.