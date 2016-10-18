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Обсуждение «минских договоренностей» и дальнейших шагов: нормандская четверка соберется 19 октября в Берлине

18 октября 2016 09:23
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Новости Германии. Встреча в нормандском формате пройдет 14 октября в Берлине. На ней оценят реализацию «минских договоренностей» с момента последних переговоров и обсудят дальнейшие шаги. Ангела Меркель направила лидерам России, Франции и Украины приглашение в Берлин. А после канцлер Германии, Олланд и Порошенко провели телефонный разговор в трехстороннем формате.

В октябре главы государств уже говорили о планах провести такую встречу, но официального подтверждения всех четырех сторон не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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