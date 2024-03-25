NYT: на Западе опасаются терактов во время Олимпиады в Париже

В контексте событий в «Крокус Сити Холле» официальные лица стран Запада высказали опасения по поводу возможного проведения терактов на Олимпийских играх в Париже, которые будут проходить с 26 июля по 11 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Эдмунд Фиттон-Браун, бывший сотрудник ООН и действующий советник неправительственного контртеррористического Проекта, подчеркивает, что Олимпиада может стать целью для террористов. Это мнение поддерживают и другие специалисты по террористическим угрозам из США и Европы.

Главными факторами опасности являются наличие «спящих ячеек» «Исламского государства» в Европе, текущий конфликт в Газе и якобы имеющая место быть поддержка боевиков со стороны русскоговорящих граждан.

Ранее французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что по итогам совещания по вопросам обороны страны, которое прошло в Елисейском дворце, уровень террористической угрозы в стране был повышен до максимального.