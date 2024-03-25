Число погибших при теракте в Подмосковье выросло до 137 человек

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» продолжает расти. По данным Следственного комитета России, атака унесла жизни 137 человек, в том числе троих детей. Ранее сообщалось о 133 погибших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 182 увеличилось и количество пострадавших. Это следует из обновленных списков Министерства здравоохранения Московской области. На месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты. Они обнаружили четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, около 30 магазинов и два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.