Прямой эфир

Число погибших при теракте в Подмосковье выросло до 137 человек

25 марта 2024 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» продолжает расти. По данным Следственного комитета России, атака унесла жизни 137 человек, в том числе троих детей. Ранее сообщалось о 133 погибших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших при теракте в Подмосковье выросло до 137 человек-1

До 182 увеличилось и количество пострадавших. Это следует из обновленных списков Министерства здравоохранения Московской области. На месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты. Они обнаружили четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов, около 30 магазинов и два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.

Число погибших при теракте в Подмосковье выросло до 137 человек-4

Четверых подозреваемых в совершении атаки правоохранители задержали на территории Брянской области. Они помещены под арест на два месяца, свою вину обвиняемые признали. Им грозит пожизненное заключение.

# Теракт

Другие новости рубрики

Все новости
В Белграде 24 марта прошел митинг против НАТО
25 марта 2024 07:58

В Белграде 24 марта прошел митинг против НАТО

Участникам нападения на «Крокус» предъявлены обвинения
25 марта 2024 07:46

Участникам нападения на «Крокус» предъявлены обвинения

В Париже устроили социальные чистки накануне Олимпиады
25 марта 2024 07:42

В Париже устроили социальные чистки накануне Олимпиады