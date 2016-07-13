Новозеландский владелец лавки заставил грабителя смутиться

Самый оригинальный способ противиться ограблению изобрёл владелец лавки из новозеландского Крайстчёрча. Оказывается, преступника следовало просто игнорировать.

Когда грабитель в маске, угрожая пистолетом, потребовал от Саида Ахмеда отдать выручку, торговец просто продолжил обслуживать клиентов, не обращая на вооруженного бандита внимания. Тот в течении нескольких минут добивался своего, с каждым мгновением всё более робко. А затем ретировался, не солоно хлебавши.

Полиция грабителя так и не изловила, да не особенно и искала, очевидно. Применять метод Саида Ахмеда где-нибудь за пределами Страны овец и птичек киви, наверное, не стоит. Не всюду бандиты могут быть такими травоядными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.