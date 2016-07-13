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На трассе Махачкала-Астрахань столкнулась пассажирский автобус и Камаз

13 июля 2016 09:42
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Новости Дагестана. В Дагестане столкнулись пассажирский автобус и Камаз. Пока известно о гибели 9 человек, 27 были ранены. Эта трагическая автоавария произошла глубокой ночью на трассе Махачкала-Астрахань.

По всей видимости, причиной инцидента стала усталость одного из водителей и его неспособность из-за этого справиться с управлением. На место аварии были немедленно отправлены спасатели, общим числом 40 человек. Привлечено к операции 15 единиц техники.

Итог дорожного инцидента мог быть ещё более трагическим, но после столкновения обошлось без пожара, что позволило быстро и без затруднений эвакуировать пострадавших. К настоящему моменту спасательные работы окончены. Движение на трассе полностью восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария

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