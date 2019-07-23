Новое правительство в Греции получило вотум доверия парламента

Новости Греции. Новое правительство, сформированное правящей правоцентристской партией во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом, получило вотум доверия греческого парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование состоялось по итогам трехдневных дебатов, на которых Мицотакис представил программу работы нового кабинета. В первую очередь, она предусматривает существенное сокращение налогового бремени населения и бизнеса. Этот пункт был предвыборным обещанием партии, что с большой долей вероятности и позволило ей одержать победу.