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Новое правительство в Греции получило вотум доверия парламента

23 июля 2019 08:50
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Новости Греции. Новое правительство, сформированное правящей правоцентристской партией во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом, получило вотум доверия греческого парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование состоялось по итогам трехдневных дебатов, на которых Мицотакис представил программу работы нового кабинета. В первую очередь, она предусматривает существенное сокращение налогового бремени населения и бизнеса. Этот пункт был предвыборным обещанием партии, что с большой долей вероятности и позволило ей одержать победу.

Новое правительство в Греции получило вотум доверия парламента-1

Новое правительство в Греции получило вотум доверия парламента-3

Новое правительство в Греции получило вотум доверия парламента-5

# Международная политика # Фотофакт

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