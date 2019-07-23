В Венесуэле очередной блэкаут: названа вероятная причина отключения электроэнергии

Новости Венесуэлы. В Венесуэле вновь произошел масштабный блэкаут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отключения электричества зафиксированы в ряде районов Каракаса и 16 штатах страны.

По словам министра коммуникаций и информации, на главную гидроэнергетическую систему страны была совершена электромагнитная атака. Власти Венесуэлы уже запустили специальные протоколы, которые позволят возобновить обслуживание в кратчайшие сроки.

Отметим, это далеко не первый случай масштабного отключения электричества в стране. Самый крупный блэкаут произошел в марте, когда без света остались 20 из 23 штатов.