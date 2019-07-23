Прямой эфир

В Венесуэле очередной блэкаут: названа вероятная причина отключения электроэнергии

23 июля 2019 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венесуэлы. В Венесуэле вновь произошел масштабный блэкаут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отключения электричества зафиксированы в ряде районов Каракаса и 16 штатах страны.

В Венесуэле очередной блэкаут: названа вероятная причина отключения электроэнергии-1

По словам министра коммуникаций и информации, на главную гидроэнергетическую систему страны была совершена электромагнитная атака. Власти Венесуэлы уже запустили специальные протоколы, которые позволят возобновить обслуживание в кратчайшие сроки.

Отметим, это далеко не первый случай масштабного отключения электричества в стране. Самый крупный блэкаут произошел в марте, когда без света остались 20 из 23 штатов.

В Венесуэле очередной блэкаут: названа вероятная причина отключения электроэнергии-4

# Электроснабжение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае из-за утечки ядовитого вещества на заводе погибли 5 рабочих
23 июля 2019 08:45

В Китае из-за утечки ядовитого вещества на заводе погибли 5 рабочих

В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации
23 июля 2019 07:31

В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации

В Украине 14 человек отравились шаурмой на рок-фестивале
23 июля 2019 06:59

В Украине 14 человек отравились шаурмой на рок-фестивале