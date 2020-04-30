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Норвегия впервые за 18 лет сократит добычу нефти

30 апреля 2020 19:24
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Новости Норвегии. Норвегия намерена сократить добычу нефти с июня по декабрь,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норвегия впервые за 18 лет сократит добычу нефти-1

Страна впервые за 18 лет присоединилась к другим крупным производителям, чтобы поддержать цены. В рамках программы планируется, что общая добыча Норвегии к декабрю сократится на 300 тысяч баррелей в сутки.

Норвегия впервые за 18 лет сократит добычу нефти-4

Напомним, ранее участники ОПЕК+ договорились снизить добычу с 1 мая, чтобы поддержать нефтяной рынок, который столкнулся с падением спроса в условиях пандемии коронавируса.

Норвегия впервые за 18 лет сократит добычу нефти-7

В совокупности 23 страны должны сократить добычу почти на 10 миллионов баррелей в сутки.

# Добыча нефти # Фотофакт

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