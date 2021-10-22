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Несмотря на засуху. Посмотрите, как в пустыне Чили зацвели цветы

22 октября 2021 14:15
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Новости Чили. В Чили зацвела пустыня. Несмотря на непрекращающуюся засуху, самое засушливое место в мире озарилось яркими цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они способны выживать в течение многих лет, даже если нет дождя.

Несмотря на засуху. Посмотрите, как в пустыне Чили зацвели цветы-1

«Цветочная» пустыня привлекает местных и иностранных посетителей каждую весну. Кроме того, это место является природной лабораторией.

Несмотря на засуху. Посмотрите, как в пустыне Чили зацвели цветы-4

Дефицит воды в регионе привел к проведению исследований, направленных на понимание водздействий изменения климата на местные виды растений, а также на их способность выживать и адаптироваться к более сухой окружающей среде.

# Природные явления # Фотофакт

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