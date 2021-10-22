Несмотря на засуху. Посмотрите, как в пустыне Чили зацвели цветы

Новости Чили. В Чили зацвела пустыня. Несмотря на непрекращающуюся засуху, самое засушливое место в мире озарилось яркими цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они способны выживать в течение многих лет, даже если нет дождя.

«Цветочная» пустыня привлекает местных и иностранных посетителей каждую весну. Кроме того, это место является природной лабораторией.