Несмотря на засуху. Посмотрите, как в пустыне Чили зацвели цветы

Новости Чили. В Чили зацвела пустыня. Несмотря на непрекращающуюся засуху, самое засушливое место в мире озарилось яркими цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они способны выживать в течение многих лет, даже если нет дождя.
Новости Чили. В Чили зацвела пустыня. Несмотря на непрекращающуюся засуху, самое засушливое место в мире озарилось яркими цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они способны выживать в течение многих лет, даже если нет дождя.
«Цветочная» пустыня привлекает местных и иностранных посетителей каждую весну. Кроме того, это место является природной лабораторией.
Дефицит воды в регионе привел к проведению исследований, направленных на понимание водздействий изменения климата на местные виды растений, а также на их способность выживать и адаптироваться к более сухой окружающей среде.