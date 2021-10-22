Латвия попросила международной помощи из-за коронавируса. Правительство обратилось к ЕС

Новости Латвии. Латвия попросила международной помощи из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство обратилось к ЕС из-за большой загруженности больниц пациентами. Об этом заявил министр здравоохранения.

В первую очередь речь идет о технической поддержке: специальное оборудование для больных COVID-19, аппараты ИВЛ и больничные койки. Кроме того, местные власти предупредили Евросоюз, что в случае ухудшения ситуации пациентов придется перевозить за границу и привлекать иностранных врачей.