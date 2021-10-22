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Латвия попросила международной помощи из-за коронавируса. Правительство обратилось к ЕС

22 октября 2021 14:10
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Новости Латвии. Латвия попросила международной помощи из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство обратилось к ЕС из-за большой загруженности больниц пациентами. Об этом заявил министр здравоохранения.

Латвия попросила международной помощи из-за коронавируса. Правительство обратилось к ЕС-1

В первую очередь речь идет о технической поддержке: специальное оборудование для больных COVID-19, аппараты ИВЛ и больничные койки. Кроме того, местные власти предупредили Евросоюз, что в случае ухудшения ситуации пациентов придется перевозить за границу и привлекать иностранных врачей.

Латвия попросила международной помощи из-за коронавируса. Правительство обратилось к ЕС-4

Напомним, Латвия занимает первое место среди стран ЕС по заболеваемости. В связи с этим в стране введен жесткий локдаун. В это время действует комендантский час. С 20:00 до 05:00 гражданам запрещено выходить на улицу. Контролировать соблюдение новых правил будет полиция.

# Коронавирус # Фотофакт

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