В Греции медики устроили забастовку. Они недовольны условиями труда и требованиями об обязательной вакцинации

Новости Греции. В Греции сотни медиков устроили 24-часовую забастовку в больницах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они недовольны условиями труда и требованиями об обязательной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, протестующие требуют, чтобы работников здравоохранения включили в список обладателей профессий, которым положены дополнительные выплаты за тяжелую и вредную для здоровья работу.