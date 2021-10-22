В Греции медики устроили забастовку. Они недовольны условиями труда и требованиями об обязательной вакцинации

Новости Греции. В Греции сотни медиков устроили 24-часовую забастовку в больницах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они недовольны условиями труда и требованиями об обязательной вакцинации от коронавируса.
Новости Греции. В Греции сотни медиков устроили 24-часовую забастовку в больницах по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они недовольны условиями труда и требованиями об обязательной вакцинации от коронавируса.
Кроме того, протестующие требуют, чтобы работников здравоохранения включили в список обладателей профессий, которым положены дополнительные выплаты за тяжелую и вредную для здоровья работу.
По заявлению профсоюзов, решения правительства усугубляют и без того серьезную нехватку персонала, что приводит к долгим рабочим сменам и нарушает права сотрудников. Также организация поддерживает массовую вакцинацию, но выступает против отстранения от работы непривитых сотрудников.