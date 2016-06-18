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Непогода в Европе: в Варшаве град со штормовым ветром, в Финляндии бушует ураган

18 июня 2016 13:35
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Новости Польши. Жертвами грозового шторма в Польше стали по меньшей мере четыре человека. Около 30 обратились за медицинской помощью.

Сильные дожди с грозами прошли практически во всех регионах страны. Затоплены улицы и крупные автотрассы. Мощный град со штормовым ветром обрушился на Варшаву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Немало неприятностей ураган принес и в Финляндию. Там без света остались более 15 тысяч домов. Спасательные службы по мере возможности проводят ремонтные работы.

Наиболее сложная ситуация сложилась на западе страны. Временно отменены все рейсы. Приостановлено и паромное сообщение. Не работает, в том числе и переправа Хельсинки-Таллинн.

# Ураганы

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