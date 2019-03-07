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Неизвестные обстреляли из миномёта церемонию в Кабуле: ранен кандидат в президенты Афганистана

07 марта 2019 14:39
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Новости Афганистана. Взрывы в Кабуле: три человека погибли, более 20 получили ранения. Среди пострадавших – кандидат в президенты Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные обстреляли из миномёта церемонию в Кабуле: ранен кандидат в президенты Афганистана-1

Нападение произошло во время церемонии по случаю 24-й годовщины смерти лидера моджахедов страны. На этом мероприятии присутствовали многие афганские политики.

Неизвестные обстреляли из миномёта церемонию в Кабуле: ранен кандидат в президенты Афганистана-4

Неизвестные начали минометный обстрел. Было выпущено по меньшей мере 10 снарядов. Пострадавших госпитализировали. Ведется расследование.

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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