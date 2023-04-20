Не менее 90 человек погибли в результате давки в столице Йемена

Новости Йемена. Почти 100 человек погибли, более 300 получили ранения. Это результат давки в столице Йемена. Как передают информагентства, среди погибших есть дети. В городе Сана толпы людей ринулись в центр распределения финансовой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что предприниматели раздавали там деньги. Это первый подобный случай – ранее бизнесмены еженедельно проводили такие благотворительные акции, раздавая закят (обязательную милостыню в исламе) в одном и том же месте без каких-либо жертв. Сейчас очевидцы рассказывают, что сначала услышали звуки выстрелов, а затем произошло короткое замыкание, в результате чего погас свет, что и привело к панике и давке. Сейчас по факту случившегося власти Йемена проводят расследование. Двое из организаторов благотворительной акции задержаны.