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Не менее 90 человек погибли в результате давки в столице Йемена

20 апреля 2023 08:29
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Новости Йемена. Почти 100 человек погибли, более 300 получили ранения. Это результат давки в столице Йемена. Как передают информагентства, среди погибших есть дети. В городе Сана толпы людей ринулись в центр распределения финансовой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 90 человек погибли в результате давки в столице Йемена-1

Дело в том, что предприниматели раздавали там деньги. Это первый подобный случай – ранее бизнесмены еженедельно проводили такие благотворительные акции, раздавая закят (обязательную милостыню в исламе) в одном и том же месте без каких-либо жертв. Сейчас очевидцы рассказывают, что сначала услышали звуки выстрелов, а затем произошло короткое замыкание, в результате чего погас свет, что и привело к панике и давке. Сейчас по факту случившегося власти Йемена проводят расследование. Двое из организаторов благотворительной акции задержаны.

# Давка # Новости Йемена # Фотофакт

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