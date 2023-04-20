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Bloomberg: Байден ввязался в опасную авантюру, высоки риски для США

20 апреля 2023 07:24
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Американский лидер Байден пошел на крайне опасную авантюру, решив одновременно помогать Украине и противостоять КНР.

До сих пор американские власти были уверены, что Штаты могут предоставлять Украине помощь и одновременно надлежащим образом вести подготовку к надвигающемуся конфликту с Китайской Народной Республикой, незначительно увеличив бюджет на оборону. Такая стратегия – авантюра, написал обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс, информирует РИА Новости. Он отметил, что чем затяжнее будет украинский конфликт, тем выше будут риски для США. Украинский кризис доставит Байдену трудности.

Брэндс убежден, что Штаты будут вынуждены перевооружить своих военных в очень срочном порядке, в противном случае Америке придется пожертвовать своими амбициями на международной арене.а
 

# Международная политика # Джо Байден

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