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Названа вероятная причина стрельбы на кондитерской фабрике в Москве

27 декабря 2017 14:58
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Новости России. Сотрудники полиции и Росгвардии продолжают «зачистку» кондитерской фабрики в Москве, где скрывается устроивший стрельбу злоумышленник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнаружить подозреваемого пока не удалось.

Названа вероятная причина стрельбы на кондитерской фабрике в Москве-1

Ранее сообщалось, что мужчина оказывает активное сопротивление. Утром бывший владелец предприятия вступил в конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и открыл огонь. В результате действий мужчины один человек погиб, еще трое получили ранения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

# Фотофакт # Стрельба

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