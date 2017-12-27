Три американских города подали в суд на Минобороны США

Новости США. Власти Нью-Йорка, Филадельфии и Сан-Франциско утверждают, что Пентагон не внес в специальную базу данных имена сотрудников, которым запрещено ношение и использование огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.