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Три американских города подали в суд на Минобороны США

27 декабря 2017 09:50
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Новости США. Власти Нью-Йорка, Филадельфии и Сан-Франциско утверждают, что Пентагон не внес в специальную базу данных имена сотрудников, которым запрещено ношение и использование огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три американских города подали в суд на Минобороны США-1

По мнению руководства городов, именно эта халатность привела к массовым расстрелам,

наподобие инцидента в техасской церкви. Пресс-секретарь Пентагона отказался от комментариев по поводу иска.

# Фотофакт # Необычное

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