Три американских города подали в суд на Минобороны США

Новости США. Власти Нью-Йорка, Филадельфии и Сан-Франциско утверждают, что Пентагон не внес в специальную базу данных имена сотрудников, которым запрещено ношение и использование огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Власти Нью-Йорка, Филадельфии и Сан-Франциско утверждают, что Пентагон не внес в специальную базу данных имена сотрудников, которым запрещено ношение и использование огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению руководства городов, именно эта халатность привела к массовым расстрелам,
наподобие инцидента в техасской церкви. Пресс-секретарь Пентагона отказался от комментариев по поводу иска.