В Доминикане 12 человек погибли из-за отравления поддельным алкоголем

Новости Доминиканы. Не менее 12 человек погибли от употребления поддельного алкоголя в Доминиканской Республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще несколько десятков человек госпитализированы с тяжелым отравлением.
Новости Доминиканы. Не менее 12 человек погибли от употребления поддельного алкоголя в Доминиканской Республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще несколько десятков человек госпитализированы с тяжелым отравлением.
Инцидент произошел в одной из провинций на западе страны. Результаты экспертизы показали: в продукции содержалось огромное количество метанола, что и привело к гибели людей.
В связи с ситуацией министерство здравоохранения страны объявило эпидемиологическую опасность. Сотрудники специальной комиссии пытаются установить местонахождение оставшейся партии опасного спиртного.