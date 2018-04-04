Названа личность нападавшей на сотрудников офиса YouTube

Новости США. Полицейские Сан-Бруно расследуют инцидент со стрельбой в офисе YouTube, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личность нападавшей установлена – это 39-летняя жительница Калифорнии. Как выяснилось, женщина не имела отношения к компании, а причиной ее агрессивного поведения стал конфликт с одним из пострадавших.

В результате стрельбы в открытом кафе офиса пострадали четверо. Все они госпитализированы. Один человек в критическом состоянии. Злоумышленницу нашли мертвой. Она покончила с собой.