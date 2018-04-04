В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба. Нападавшая покончила с собой

Новости США. 3 апреля при стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии пострадали четыре человека.
Стреляла женщина, которая после нападения покончила с собой. По информации правоохранительных органов, пострадали четыре человека. Врачи сообщили о трёх госпитализированных, один из которых находится в критическом состоянии.
Некоторые сотрудники YouTube написали о случившемся в социальных сетях.
«В штаб-квартире YouTube стрелок. Со своего рабочего места я слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался в комнате с коллегами», – написал в Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик.
По сведениям San Francisco Chronicle, причиной нападения на сотрудников YouTube стало блокирование видео на канале стрелявшей.
Весной 2018 года на территории школы в Мэриленде произошла стрельба.
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