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В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба. Нападавшая покончила с собой

04 апреля 2018 07:00
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Новости США. 3 апреля при стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии пострадали четыре человека.  

Стреляла женщина, которая после нападения покончила с собой. По информации правоохранительных органов, пострадали четыре человека. Врачи сообщили о трёх госпитализированных, один из которых находится в критическом состоянии.  

Некоторые сотрудники YouTube написали о случившемся в социальных сетях.  

«В штаб-квартире YouTube стрелок. Со своего рабочего места я слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался в комнате с коллегами», – написал в Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик.  

По сведениям San Francisco Chronicle, причиной нападения на сотрудников YouTube стало блокирование видео на канале стрелявшей.  

Весной 2018 года на территории школы в Мэриленде произошла стрельба.   

Подросток застрелил одноклассницу и покончил с собой – подробнее здесь.  

# Стрельба в США

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