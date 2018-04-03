На острове Реюньон произошло извержение одного из самых активных вулканов на планете

Новости мира. Тревога объявлена на французском острове Реюньон в Индийском океане в связи с активностью местного вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Тревога объявлена на французском острове Реюньон в Индийском океане в связи с активностью местного вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Извержение, которому предшествовал скачок сейсмической активности, началось на северном склоне огнедышащей горы. В связи с природным явлением местным жителям и туристам запретили приближаться к опасному району. Из-за облаков дыма невозможна и посадка самолётов.
Каменный исполин, находящийся на юго-востоке острова, имеет высоту более двух тысяч 600 метров. Этот вулкан один из наиболее активных на планете.