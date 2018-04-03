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На острове Реюньон произошло извержение одного из самых активных вулканов на планете

03 апреля 2018 15:52
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Новости мира. Тревога объявлена на французском острове Реюньон в Индийском океане в связи с активностью местного вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На острове Реюньон произошло извержение одного из самых активных вулканов на планете-1

Извержение, которому предшествовал скачок сейсмической активности, началось на северном склоне огнедышащей горы. В связи с природным явлением местным жителям и туристам запретили приближаться к опасному району. Из-за облаков дыма невозможна и посадка самолётов.

На острове Реюньон произошло извержение одного из самых активных вулканов на планете-4

Каменный исполин, находящийся на юго-востоке острова, имеет высоту более двух тысяч 600 метров. Этот вулкан один из наиболее активных на планете.

# Фотофакт # Извержение вулкана

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