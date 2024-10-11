НАТО объявляет о проведении в Европе ядерных учений

НАТО начнет 14 октября ежегодные учения по защите территории альянса с помощью ядерного оружия. Участие примут более 60 самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры пройдут в воздушном пространстве Великобритании, Бельгии и Нидерландов. Программа совместного использования ядерного оружия предусматривает, что американское вооружение, размещенное в Европе, может быть использовано партнерами при чрезвычайных ситуациях. По неподтвержденной информации, ядерное оружие размещено на севере Италии, в Турции, Бельгии, Нидерландах и Германии.