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НАТО объявляет о проведении в Европе ядерных учений

11 октября 2024 07:30
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НАТО начнет 14 октября ежегодные учения по защите территории альянса с помощью ядерного оружия. Участие примут более 60 самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО объявляет о проведении в Европе ядерных учений-2

Маневры пройдут в воздушном пространстве Великобритании, Бельгии и Нидерландов. Программа совместного использования ядерного оружия предусматривает, что американское вооружение, размещенное в Европе, может быть использовано партнерами при чрезвычайных ситуациях. По неподтвержденной информации, ядерное оружие размещено на севере Италии, в Турции, Бельгии, Нидерландах и Германии. 

# НАТО

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