NASA показала усовершенствованный марсоход

Новости мира. NASA впервые показала в действии новый марсоход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. NASA впервые показала в действии новый марсоход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аппарат прошел успешный тест-драйв в лаборатории ведомства. Устройство прокатилось вперед-назад и сделало несколько других манёвров.
Марсоход планируют запустить в космос летом 2020 года. К красной планете он должен добраться в феврале 2021-ого. Миссия аппарата состоит в том, чтобы найти признаки микробной жизни на Марсе, а также проанализировать климат и геологию планеты.
По словам разработчиков, это устройство в техническом плане лучше, чем его предшественники. Кроме того, оно имеет более устойчивую и выносливую конструкцию.