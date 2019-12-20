NASA показала усовершенствованный марсоход

Новости мира. NASA впервые показала в действии новый марсоход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аппарат прошел успешный тест-драйв в лаборатории ведомства. Устройство прокатилось вперед-назад и сделало несколько других манёвров.

Марсоход планируют запустить в космос летом 2020 года. К красной планете он должен добраться в феврале 2021-ого. Миссия аппарата состоит в том, чтобы найти признаки микробной жизни на Марсе, а также проанализировать климат и геологию планеты.