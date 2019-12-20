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NASA показала усовершенствованный марсоход

20 декабря 2019 11:54
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Новости мира. NASA впервые показала в действии новый марсоход,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

NASA показала усовершенствованный марсоход-1

Аппарат прошел успешный тест-драйв в лаборатории ведомства. Устройство прокатилось вперед-назад и сделало несколько других манёвров.

NASA показала усовершенствованный марсоход-4

Марсоход планируют запустить в космос летом 2020 года. К красной планете он должен добраться в феврале 2021-ого. Миссия аппарата состоит в том, чтобы найти признаки микробной жизни на Марсе, а также проанализировать климат и геологию планеты.

NASA показала усовершенствованный марсоход-7

По словам разработчиков, это устройство в техническом плане лучше, чем его предшественники. Кроме того, оно имеет более устойчивую и выносливую конструкцию.

# Космос # Фотофакт

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