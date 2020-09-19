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Нацпарк Таиланда начнёт посылать туристам оставленный ими мусор

19 сентября 2020 12:42
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Новости Таиланда. Власти национального парка Кхауяй в Таиланде начнут отправлять туристам оставленный ими мусор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацпарк Таиланда начнёт посылать туристам оставленный ими мусор-1

Посетители отныне должны будут указывать свой адрес при входе, чтобы их легко можно было найти. О правонарушителях также будут сообщать в полицию.

Нацпарк Таиланда начнёт посылать туристам оставленный ими мусор-4

По законам страны разбрасывание мусора в национальном парке – правонарушение, которое карается лишением свободы на срок до пяти лет и крупными штрафами.

Власти парка утверждают, что оставленный мусор представляет опасность для животных, которые могут попытаться его съесть.

# Мусор # Фотофакт

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