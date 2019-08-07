Начнутся испытания новой вакцины от ВИЧ

Новости мира. В ЕС и США готовятся к испытанию новой вакцины от ВИЧ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в сентябре стартует завершающая стадия исследований препарата под названием «Мозаика». Тестирование будет проходить на носителях вируса.

Своё участие в эксперименте подтвердили уже около 4 тысяч человек. Среди них граждане Польши, США, Италии, Аргентины и Мексики. Добровольцы за год получат по четыре инъекции препарата.

Новая вакцина способна бороться с большим количеством штаммов вируса и действует дольше своих предыдущих аналогов. Результаты испытаний будут получены к 2023 году.