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Наблюдатели из Беларуси следят за выборами президента Азербайджана

07 февраля 2024 12:59
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Члены ЦИК Беларуси принимают участие в международном наблюдении за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдатели из Беларуси следят за выборами президента Азербайджана-1

Среди них и действующий лидер Ильхам Алиев. В стране открыты более 6 300 избирательных участков. Они будут работать до 18 часов по минскому времени. У граждан Азербайджана, проживающих в Беларуси, также есть возможность проголосовать на выборах. Пункт открыт в посольстве Азербайджана в Минске. Первые результаты голосования станут известны уже сегодня, 7 февраля. А официальные итоги Конституционный суд утвердит в течение 10 дней после выборов. Президент в Азербайджане избирается на 7 лет, ограничений по количеству сроков нет.

# Выборы

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