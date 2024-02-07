Наблюдатели из Беларуси следят за выборами президента Азербайджана

Среди них и действующий лидер Ильхам Алиев. В стране открыты более 6 300 избирательных участков. Они будут работать до 18 часов по минскому времени. У граждан Азербайджана, проживающих в Беларуси, также есть возможность проголосовать на выборах. Пункт открыт в посольстве Азербайджана в Минске. Первые результаты голосования станут известны уже сегодня, 7 февраля. А официальные итоги Конституционный суд утвердит в течение 10 дней после выборов. Президент в Азербайджане избирается на 7 лет, ограничений по количеству сроков нет.