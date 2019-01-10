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На президентских выборах в Конго победил кандидат от оппозиции

10 января 2019 12:18
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Новости Конго. Победу на президентских выборах в Конго одержал кандидат от оппозиции. Главой республики по итогам голосования стал Феликс Чисекеди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На президентских выборах в Конго победил кандидат от оппозиции-1

На президентских выборах в Конго победил кандидат от оппозиции-3

Однако не все согласны с такими результатами: организация «Национальная епископальная конференция Конго» заявила о мошенничестве в ходе избирательного процесса. Чтобы оспорить результаты выборов, у проигравших кандидатов будет 10 дней.

Напомним, президентские выборы в Конго должны были состояться еще 23 декабря, но были перенесены на 30 декабря из-за задержки с доставкой бюллетеней. Стоит отметить, когда новый лидер принесет присягу, это будет первая смена власти в стране за 18 лет.

На президентских выборах в Конго победил кандидат от оппозиции-6

# Международная политика # Фотофакт

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