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На химзаводе во французском Руане произошёл пожар

26 сентября 2019 12:23
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Новости Франции. В целях безопасности в регионе закрывают школы и детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На химзаводе во французском Руане произошёл пожар-1

Горящий завод отнесён к специальной категории. Это значит, что он находится под особым наблюдением властей из-за наличия потенциально опасных сырьевых материалов.

На химзаводе во французском Руане произошёл пожар-4

Район ЧП оцеплен. На месте происшествия работают около 130 пожарных. Жителям рекомендуют не покидать свои дома. Причины возгорания выясняются.

На химзаводе во французском Руане произошёл пожар-7

# Пожар # Фотофакт

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