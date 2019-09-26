На химзаводе во французском Руане произошёл пожар

Новости Франции. В целях безопасности в регионе закрывают школы и детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горящий завод отнесён к специальной категории. Это значит, что он находится под особым наблюдением властей из-за наличия потенциально опасных сырьевых материалов.