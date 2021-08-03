Били даже детей. Мигранты показали следы побоев и рассказали, что с ними делали на литовской границе

Новости Беларуси. В ночь с 2 на 3 августа литовская сторона принудительно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пограничникам помогали военная полиция и кинологи с собаками (подробнее здесь).

В доказательство – вот эти кадры. Мигранты показывают свои тела и следы от побоев.

Эта группа нелегалов направлялась в Литву. Часть из них смогла пройти на территорию соседнего государства, а группу из 15 человек встретил заградительный отряд. Их жестоко избили, применяли дубинки и электрошокеры.

– Они использовали электрошокеры?

– Да.

– Они били вас оружием?

– Да. Даже детей.

– Может быть делали выстрел в воздух?

– Нет.

– Передергивали и в спину толкали, и били прикладами.