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​Боевики напали на дом министра обороны Афганистана, погибли 8 человек

04 августа 2021 09:29
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Новости Афганистана. Число погибших в результате нападения на дом министра обороны Афганистана возросло до восьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Боевики напали на дом министра обороны Афганистана, погибли 8 человек-1

Это произошло недалеко от сильно укрепленной «зеленой зоны» в Кабуле. Был взорван заминированный автомобиль, за этим последовала стрельба. Сам министр и его ближайшие родственники в порядке, хотя некоторые из телохранителей были ранены.

​Боевики напали на дом министра обороны Афганистана, погибли 8 человек-4

Нападение в центре одного из самых безопасных районов Кабула демонстрирует эскалацию насилия со стороны талибов. Число атак резко возросло с тех пор, как было заявлено о выводе войск США из Афганистана.

# Взрыв # Бисмилла Хан Мохаммади # Фотофакт

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