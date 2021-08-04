​Боевики напали на дом министра обороны Афганистана, погибли 8 человек

Новости Афганистана. Число погибших в результате нападения на дом министра обороны Афганистана возросло до восьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло недалеко от сильно укрепленной «зеленой зоны» в Кабуле. Был взорван заминированный автомобиль, за этим последовала стрельба. Сам министр и его ближайшие родственники в порядке, хотя некоторые из телохранителей были ранены.