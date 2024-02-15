Мощный шторм накрыл Нью-Йорк и Бостон

Шторм накрыл северо-восток США. Во власти стихии в том числе крупные города: Нью-Йорк и Бостон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непогоды более 130 тысяч домов остались без электричества. Отменены авиарейсы, школы переведены на дистанционное обучение. Дорожные службы не справляются с сугробами. На трассах отдельных штатов введены ограничения скорости. Только в Нью-Джерси за последние сутки произошло более 250 аварий.