Швейцария собирается участвовать в военных учениях со странами НАТО

Швейцария намерена принять участие в военных учениях со странами НАТО. Решение противоречит нейтральному статусу страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее руководство заявляет о расширении и углублении сотрудничества с военно-политическим блоком. В соответствующем документе отмечено, что Швейцария сама приняла политику нейтралитета, поэтому и отказ от нее – личное дело этого государства.