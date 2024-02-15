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Швейцария собирается участвовать в военных учениях со странами НАТО

15 февраля 2024 08:36
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Швейцария намерена принять участие в военных учениях со странами НАТО. Решение противоречит нейтральному статусу страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейцария собирается участвовать в военных учениях со странами НАТО-1

Ее руководство заявляет о расширении и углублении сотрудничества с военно-политическим блоком. В соответствующем документе отмечено, что Швейцария сама приняла политику нейтралитета, поэтому и отказ от нее – личное дело этого государства.

# Военные учения

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