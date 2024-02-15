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Bloomberg: Трамп может заставить Украину договариваться с Россией

15 февраля 2024 08:16
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Дональд Трамп может начать процесс подведения Киева к переговорам с Москвой, если будет вновь избран на пост главы Соединенных Штатов Америки, пишет РИА Новости со ссылкой на американское информагентство Bloomberg.

По словам советников Трампа, если в 2025 году экс-президент США вернется к власти, то сможет оказать влияние на Украину с целью проведения переговоров с Российской Федерацией. По их мнению, достичь этого можно путем угрозы уменьшения поставок оружия Киеву.

Кроме того, окружение Трампа прорабатывает предложение, которое подразумевает изменения 5 статьи устава Организации Североатлантического договора. Изменения предполагают, что данная статья устава о коллективной обороне будет применима лишь к странам Альянса, которые и выполняют взносы на эти цели.

# Международная политика # Дональд Трамп

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