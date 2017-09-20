Мощнейший ураган «Мария» движется к островам Карибского бассейна, Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения

Новости США. Ураган «Мария» стремительно движется к островам Карибского бассейна, в связи с чем президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения на Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент шторм достиг максимальной пятой категории. Скорость ветра в пределах урагана составляет 260 км/час. По словам специалистов, его сила стала критической и чрезвычайно опасной.

Отметим, «Мария» идет почти тем же маршрутом, что и ураган «Ирма», который вызвал масштабные разрушения на Карибских островах и во Флориде.