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Новые прогнозы по ураганам в США: приблизительно по тому же маршруту, что и «Ирма» пройдет ураган «Мария»

19 сентября 2017 15:44
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Новости США. 17 сентября 2017 усилился ураган «Мария», который пройдет приблизительно по тому же маршруту, что и «Ирма». По прогнозам, он достигнет третьей категории к 20 сентября.

Предполагают, что усилившийся до первой категории ураган «Мария» будет стремительно набирать силу в течение двух ближайших суток и повлечет новые разрушения на Карибских островах, которые пострадали от урагана «Ирма».

Новые прогнозы по ураганам в США: приблизительно по тому же маршруту, что и «Ирма» пройдет ураган «Мария»-1

Наиболее сильно от «Ирмы» пострадали Британские Виргинские Острова. Более тысячи семисот жителей острова Барбуда, на территории которой «Ирма» разрушила практически все здания, готовятся к проходу через находящееся под наблюдением близлежащее Антигуа урагана «Мария». Подготовка к урагану началась и на острове Пуэрто-Рико.

Новые прогнозы по ураганам в США: приблизительно по тому же маршруту, что и «Ирма» пройдет ураган «Мария»-4

Тем временем, двигаясь по направлению к восточному побережью США, продолжает усиливаться и ураган «Хосе». Грозит нанесением еще больших разрушений и сформировашийся в Атлантическом океане тропический циклон «Ли».

По материалам Daily Mail: Мария Харзеева

# Ураганы # Фотофакт

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