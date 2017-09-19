Новые прогнозы по ураганам в США: приблизительно по тому же маршруту, что и «Ирма» пройдет ураган «Мария»
Новости США. 17 сентября 2017 усилился ураган «Мария», который пройдет приблизительно по тому же маршруту, что и «Ирма». По прогнозам, он достигнет третьей категории к 20 сентября.
Предполагают, что усилившийся до первой категории ураган «Мария» будет стремительно набирать силу в течение двух ближайших суток и повлечет новые разрушения на Карибских островах, которые пострадали от урагана «Ирма».
Наиболее сильно от «Ирмы» пострадали Британские Виргинские Острова. Более тысячи семисот жителей острова Барбуда, на территории которой «Ирма» разрушила практически все здания, готовятся к проходу через находящееся под наблюдением близлежащее Антигуа урагана «Мария». Подготовка к урагану началась и на острове Пуэрто-Рико.
Тем временем, двигаясь по направлению к восточному побережью США, продолжает усиливаться и ураган «Хосе». Грозит нанесением еще больших разрушений и сформировашийся в Атлантическом океане тропический циклон «Ли».
По материалам Daily Mail: Мария Харзеева