Новые прогнозы по ураганам в США: приблизительно по тому же маршруту, что и «Ирма» пройдет ураган «Мария»

Новости США. 17 сентября 2017 усилился ураган «Мария», который пройдет приблизительно по тому же маршруту, что и «Ирма». По прогнозам, он достигнет третьей категории к 20 сентября.

Предполагают, что усилившийся до первой категории ураган «Мария» будет стремительно набирать силу в течение двух ближайших суток и повлечет новые разрушения на Карибских островах, которые пострадали от урагана «Ирма».