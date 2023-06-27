CNN: Запад призывал Украину не наносить удары по России в выходные

Союзники Запада настоятельно призвали Украину не использовать сложившуюся ситуацию в России для ударов по российской территории, заявил неназванный западный чиновник, которого цитирует CNN, пишет РИА Новости.

По его словам, западноевропейские союзники предостерегли украинскую сторону от провокаций и от атак на цели внутри России. Это предупреждение было доведено на высоком уровне, включая глав МИД, и передано через послов.

Ранее Газета Washington Post информировала со ссылкой на официальных лиц, что американские спецслужбы в середине июня этого года получили информацию о готовящемся мятеже Пригожина и предупредили об этом Белый дом. Однако, руководство решило не разглашать эту информацию публично.