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CNN: Запад призывал Украину не наносить удары по России в выходные

27 июня 2023 09:55
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Союзники Запада настоятельно призвали Украину не использовать сложившуюся ситуацию в России для ударов по российской территории, заявил неназванный западный чиновник, которого цитирует CNN, пишет РИА Новости.

По его словам, западноевропейские союзники предостерегли украинскую сторону от провокаций и от атак на цели внутри России. Это предупреждение было доведено на высоком уровне, включая глав МИД, и передано через послов. 

Ранее Газета Washington Post информировала со ссылкой на официальных лиц, что американские спецслужбы в середине июня этого года получили информацию о готовящемся мятеже Пригожина и предупредили об этом Белый дом. Однако, руководство решило не разглашать эту информацию публично.

# Международная политика # Евгений Пригожин

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