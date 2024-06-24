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Мехико столкнулся с сильнейшим водным кризисом в истории

24 июня 2024 09:31
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Более чем 20-миллионная агломерация Мехико страдает от экстремального дефицита воды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мехико столкнулся с сильнейшим водным кризисом в истории-1

Из-за аномальной засухи и жары система водоснабжения мегаполиса работает на пределе возможностей. Местные жители неделями вынуждены экономить каждую каплю, а эксперты прогнозируют дальнейшее обострение ситуации. Сокращение запасов поставило город на грань сценария «нулевого дня», когда воды не будет хватать для удовлетворения потребностей жителей.

# Водоснабжение

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