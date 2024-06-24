Туристам временно запретили въезд на итальянский остров Капри

Остров снабжается ею с материка, где сейчас возникли технические проблемы с подачей. Хотя в местных водохранилищах остались некоторые запасы, они могут иссякнуть в ближайшее время. Теперь воду на курорте подают по графику и не больше 25 литров на семью в сутки.