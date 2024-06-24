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Туристам временно запретили въезд на итальянский остров Капри

24 июня 2024 09:07
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Туристам временно запретили въезд на итальянский остров Капри. Власти курорта объясняют это решение нехваткой питьевой воды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристам временно запретили въезд на итальянский остров Капри-1

Остров снабжается ею с материка, где сейчас возникли технические проблемы с подачей. Хотя в местных водохранилищах остались некоторые запасы, они могут иссякнуть в ближайшее время. Теперь воду на курорте подают по графику и не больше 25 литров на семью в сутки.

# Туризм

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