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Спасатели нашли тело одного из трёх пропавших без вести в результате схода оползня в Швейцарии

24 июня 2024 09:02
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Спасатели нашли тело одного из трех пропавших без вести в результате схода оползня в Швейцарии. Вероятность найти живыми двух других невелика, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели нашли тело одного из трёх пропавших без вести в результате схода оползня в Швейцарии-1

Команда из 200 спасателей с субботы, 22 июня, ищет пропавших людей с помощью специально обученных собак, дронов и армейских вертолетов. Но, как сообщили руководители операции, вероятность найти их все меньше. Ранее из-под завалов извлекли живой одну женщину. Сильные дожди с грозами обрушились на юго-восток Швейцарии, вызвав оползень в Альпийской долине. Он сошел на три дома.

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