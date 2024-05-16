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Медведев: покушение на премьера Фицо – квинтэссенция русофобской Европы

16 мая 2024 10:31
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал обеспокоенность в связи с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заметив, что такие прагматичные политики, как Фицо, в современной Европе становятся редкостью. Об этом пишет ТАСС.

«[поступок напавшего на Фицо] квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой», – написал он.

Медведев отметил, что Фицо является представителем той части европейского истеблишмента, которая сохраняет реализм и не хочет, чтобы ее граждане подвергались опасности. Он настоятельно призвал таких политиков, как Фицо, позаботиться о своей безопасности и пожелал ему скорейшего выздоровления.

# Международная политика

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