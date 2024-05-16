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NYT: назначение Белоусова на пост главы Минобороны несет опасность для Украины

16 мая 2024 10:09
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Редактор The New York Times Серж Шеманн высказал опасения по поводу назначения Андрея Белоусова на пост министра обороны России, полагая, что это может оказать негативное влияние на ситуацию в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что путинские кадровые перестановки в Министерстве обороны могут повлечь за собой большие изменения в армии. Шеманн также высказал мнение, что Белоусов может улучшить работу российского военно-промышленного комплекса. 

Он отметил, что российская армия продолжает уверенно продвигаться на подконтрольные Киеву территории. В заключение он еще раз подчеркнул, что эти изменения могут не принести ничего хорошего для Украины.

# Международная политика

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