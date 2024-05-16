NYT: назначение Белоусова на пост главы Минобороны несет опасность для Украины

Редактор The New York Times Серж Шеманн высказал опасения по поводу назначения Андрея Белоусова на пост министра обороны России, полагая, что это может оказать негативное влияние на ситуацию в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что путинские кадровые перестановки в Министерстве обороны могут повлечь за собой большие изменения в армии. Шеманн также высказал мнение, что Белоусов может улучшить работу российского военно-промышленного комплекса.

Он отметил, что российская армия продолжает уверенно продвигаться на подконтрольные Киеву территории. В заключение он еще раз подчеркнул, что эти изменения могут не принести ничего хорошего для Украины.