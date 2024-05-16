Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области

Артиллерия российских вооруженных сил группы «Север» ударила по позиции украинских военнослужащих, что облегчило продвижение штурмовых подразделений в Харьковской области, сообщил командир мотострелкового батальона с позывным Балашов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что результативная артиллерийская подготовка и уничтожение тяжелой техники противника способствуют повышению боевого духа российских военных. Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка «Север» освободила несколько населенных пунктов.