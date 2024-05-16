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Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области

16 мая 2024 10:20
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Артиллерия российских вооруженных сил группы «Север» ударила по позиции украинских военнослужащих, что облегчило продвижение штурмовых подразделений в Харьковской области, сообщил командир мотострелкового батальона с позывным Балашов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отмечает, что результативная артиллерийская подготовка и уничтожение тяжелой техники противника способствуют повышению боевого духа российских военных. Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка «Север» освободила несколько населенных пунктов.

# Международная политика

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