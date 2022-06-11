Массовые протесты на религиозной почве в Индии. Люди требуют отставки политиков

Новости Индии. Два человека погибли при массовых протестах в Индии. Беспорядки возникли после неуважительных высказываний в СМИ двух представителей правящей Индийской народной партии в адрес пророка Мухаммеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.