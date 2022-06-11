Массовые протесты на религиозной почве в Индии. Люди требуют отставки политиков

Новости Индии. Два человека погибли при массовых протестах в Индии. Беспорядки возникли после неуважительных высказываний в СМИ двух представителей правящей Индийской народной партии в адрес пророка Мухаммеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возмущенные люди вышли на улицы городов, требуя отставки и ареста политиков. Во многих местах демонстрации переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Как минимум 10 человек получили ранения. Власти нескольких штатов ввели комендантский час. В некоторых городах отключен интернет.