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Массовые протесты на религиозной почве в Индии. Люди требуют отставки политиков

11 июня 2022 11:46
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Новости Индии. Два человека погибли при массовых протестах в Индии. Беспорядки возникли после неуважительных высказываний в СМИ двух представителей правящей Индийской народной партии в адрес пророка Мухаммеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые протесты на религиозной почве в Индии. Люди требуют отставки политиков-1

Возмущенные люди вышли на улицы городов, требуя отставки и ареста политиков. Во многих местах демонстрации переросли в ожесточенные столкновения с полицией. Как минимум 10 человек получили ранения. Власти нескольких штатов ввели комендантский час. В некоторых городах отключен интернет.

# Акции протеста # Фотофакт

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